Cегодня, во Всероссийский день самбо, в Медвежьегорске состоялся большой спортивный праздник в рамках федерального проекта под названием «Za Самбо», который партия «Единая Россия» разработала совместно со Всероссийской федерацией самбо.

Об этом написал на своей странице Вконтакте председатель парламента Карелии, секретарь регионального отделния «Единой России»! Элиссан Шандалович.

«Самбо, или самооборона без оружия, — этот вид спорта зародился в нашей стране более 80 лет назад, и сегодня он продолжает успешно развиваться, покорять сердца детей и взрослых, занимая достойное место в списке мировых единоборств», — написал Шандалович.



На борцовском ковре в медвежьегорском ФОКе после разминки встретились те, кто только решил заняться борьбой и прочувствовать дух самбо, и титулованные спортсмены. Среди них глава администрации Медвежьегорского района Максим Леонидович Антипов — четырехкратный чемпион России, чемпион мира по самбо, ученик основателя карельской школы самбо, легендарного тренера Ильи Романовича Шегельмана. Сейчас его дело продолжает сын Роман Шегельман.





«Знаю, что многие мальчишки мечтают тренироваться у прославленных карельских борцов. Благодаря проекту „Za Самбо“ теперь такая возможность появилась у медвежьегорских ребят, которые, уверен, также добьются достойных результатов.

Желаю всем самбистам здоровья, силы духа, достижения самых амбициозных целей, новых побед, а тренерам — успешных воспитанников, вдохновения, которое приносит любимый спорт! Вперёд Карелия, к новым победам!», — добавил спикер парламента.