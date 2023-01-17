Шандалович рассказал о сшитых в Карелии толстовках с потайным карманом для бойцов СВО

Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович сообщил, как в республике проходит федеральная акция «Шьем для наших».

На своей странице в соцсети парламентарий рассказал, что студенты Петрозаводского колледжа технологии и предпринимательства под руководством преподавателей на занятиях шьют толстовки для бойцов спецоперации.

«Казалось бы, вещи для суровых боевых условий, но все равно не обошлось без трогательной изюминки. В толстовке есть потайной карман, куда мастерицы вложили письма поддержки», — заметил Элиссан Шандалович.

Это, по словам председателя Заксобрания и секретаря реготделения «Единой России», уже третья партия теплых вещей, которую подготовили для отправки на фронт. Она должна уйти в феврале.

Толстовки шьют, по словам спикера Законодательного собрания, в рамках федеральной акции «Шьем для наших». Она проходит при поддержке партии по всей России.