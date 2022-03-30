Шандалович рассказал, сколько предприятий смогут воспользоваться налоговыми льготами по УСН в Карелии

Налоговые послабления, введенные в республике для предприятий из пострадавших из-за санкций отраслей, затронут 2440 представителей бизнеса.

Об этом сообщил в соцсети ВКонтакте спикер Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович.



Парламентарий напомнил, что до минимальных значений снижена налоговая ставка для предприятий лесозаготовки, строительства, добычи полезных ископаемых, обрабатывающего производства, применяющих упрощенную систему налогообложения.



«Налоговые послабления затронут 2440 представителей бизнеса, из них 762 — индивидуальные предприниматели, 1678 — юридические лица. Такие данные сегодня поступили от Управления ФНС России по Республике Карелия», — написал Элиссан Шандалович.



Для тех, кто платит налог с доходов, ставка снизилась с 6% до 1%, а по схеме «Доходы минус расходы» — с 12,5% до 5%.



Работа по введению налоговых преференций в других отраслях ведется совместно с Правительством Карелии.