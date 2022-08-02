Схема движения на нескольких улицах Петрозаводска изменится

В конце августа изменится схема движения транспорта на Зареке и в центре Петрозаводска.

Изменения вступят в силу с 25 августа, сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

На нечётной стороне улицы Луначарского будет запрещена остановка. Соответствующие знаки будут действовать между улицами Чернышевского и Державина.

Также остановка транспорта будет запрещена по обеим сторонам улицы Куйбышева. Ограничение будет действовать на участке между проспектом Ленина и улицей Свердлова. Кроме того, будут по-новому организованы повороты автомобилей с разных полос улицы Куйбышева. При движении со стороны площади Кирова на пересечении с проспектом Ленина вернётся возможность повернуть из правого ряда в сторону Онежской набережной. Проезд по прямой будет организован с обеих полос. Возможность поворота с левого ряда в сторону железнодорожного вокзала сохранится.

Изменения призваны увеличить пропускную способность перекрёстка и уменьшить количество пробок.