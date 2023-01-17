Шесть причин, по которым жители Карелии поддерживают создание муниципальных округов

Политолог на пальцах разобрал преимущества одноуровневой системы власти

Анатолий Цыганков в своем блоге проанализировал, что принесет Карелии новая форма административного управления — создание муниципальных округов. Как стало понятно на примере Суоярвского округа — первого в Карелии, организация власти значительно упростилась.

Одноуровневая система предполагает, что властные полномочия передаются на уровень округа. При этом кто-либо из местных жителей продолжает выполнять функции избираемого главы каждого из поселений и решать те же вопросы, но подчиняться они будут уже окружной власти.

«Плюс в том, что его больше не будут мучить штрафами и судебными исками за неисполнение служебных полномочий, происходит что, как правило, из-за бюджетной нищеты поселений вся ответственность переходит на уровень руководства муниципального округа», — пишет политолог.

Кроме того, перестают действовать поселенческие депутатские корпуса, и выбирать депутатов будут сразу в муниципальные окружные советы.

«Жители Суоярвского района сочли, что такая модель более всего подходящая для них», — отмечает Анатолий Цыганков.

Аналогичное решение приняли в Питкярантском районе. На публичных слушаниях присутствовали 83 человека, и большинство из них поддержали создание Питкярантского округа, лишь трое воздержались.

По мнению Анатолия Цыганкова, аргументы в пользу создания муниципального округа оказались для местных жителей убедительными. Во-первых, руководители исполнительной поселковой власти продолжат свою работу, то есть для людей ничего не изменится. Во-вторых, вместо девяти избирательных кампаний (по числу поселений) проводиться будет только одна — в Совет депутатов Питкярантского муниципального округа, причем оплачиваться она будет из республиканского бюджета. В-третьих, вместо шести поселенческих бюджетов, не всегда наполненных деньгами, будет сформирован один — окружной. Это позволит решать задачи всех поселений, которые сейчас многим из них не по силам. В-четвертых, станет меньше бюрократии и заработает принцип «одного окна», в-пятых, софинансирование по Программе поддержки местных инициатив сократится с 10% до 1%.

«Ну, и вишенка на торте — район, переходящий на одноуровневую модель, получает из республиканского бюджета на решение текущих задач по 50 миллионов рублей. Их можно разделить между всеми поселениями, чтобы решать насущные проблемы местных жителей», — отмечает политолог.

Цыганков также подчеркнул, что право выбирать форму самоуправления остается за жителями районов.