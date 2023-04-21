Шесть строений сгорели в результате крупного пожара в дачном поселке Карелии (ФОТО)

Утром 6 июля огонь уничтожил шесть построек в СНТ «Мичуринец» Пряжинского района, сообщили пожарные.

В четверг, 6 июля, в 08.11, пожарные Пряжинского района в составе 11 человек на трех спецмашинах выезжали по тревоге в СНТ «Мичуринец».



Загорелись хозяйственные постройки на улицах Малиновая и Радужная. В результате пламя уничтожило два сарая, две бани и две теплицы.



Из огня спасатели успели вынести газовый баллон. Также брандмейстеры не допустили распространения огня на соседние дома.



В 09.20 пожар ликвидировали, говорится в сообщении паблика «ГКУ РК «ОПС по Пряжинскому району».















