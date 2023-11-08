Школьник из Сегежи получил 300 тысяч рублей на реализацию собственного медиа-проекта

Одиннадцатиклассник Максим Стряпков стал победителем всероссийского конкурса молодежных проектов.

Ученик 11б класса МБОУ СОШ № 6 Сегежи Максим Стряпков стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи с проектом «Корпус медиа-волонтеров «Ракурс», сообщили в паблике Сегежского района 8 ноября.



Грантовая поддержка проекта будет направлена на создание команды медиа-волонтеров, которая будет освещать ключевые события города. Кроме того, планируется обучение волонтеров для создания профессиональной команды в области медиа.





Как отметили в источнике, итогом проекта станет открытый кинофестиваль, на котором волонтеры продемонстрируют свои новые навыки в отснятых ими короткометражных фильмах.



На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Максим поделился впечатлениями. «Из более чем 9 тысяч заявок удостоено грантами всего около 600. А авторов проектов-победителей в возрасте от 14 до 17 лет всего 25! И я в их числе, если честно, это очень поражает!», — написал он.

Молодой человек добавил, что на грамотное написание и подачу выигрышного проекта у него ушло почти 2 года, но это время, по его словам, было потрачено не зря.

«Проект был высоко оценен экспертами и получил финансовую поддержку в размере 300 тысяч рублей!», — подчеркнул Максим.