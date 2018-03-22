Школьники Карелии приступили к досрочной сдаче ЕГЭ

Министерство образования сообщает о начале досрочного периода сдачи единого государственного экзамена в школах.

Согласно расписанию проведения единого государственного экзамена, досрочный период сдачи ЕГЭ начался 21 марта. Первыми сдаваемыми предметами стали информатика и ИКТ, а также география, информирует Минобраз Карелии.

Заявления на участие в ЕГЭ досрочного периода подали 18 человек. Это выпускники прошлых лет и обучающиеся системы среднего профессионального образования. Для организации ЕГЭ были задействованы два пункта проведения экзаменов: на базе Центра оценки качества и Петрозаводского педагогического колледжа.

Экзаменационная работа по информатике включала 27 заданий. На ее выполнение было отведено 3 часа 55 минут. Работа по географии состояла из 34 заданий, которые необходимо выполнить за 3 часа. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по информатике и ИКТ составляет 40 баллов, по географии – 37 баллов.

Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 4 апреля, сообщают в министерстве.

Досрочный период ЕГЭ в 2018 году проходит с 21 марта по 11 апреля. Следующим экзаменом станет ЕГЭ по русскому языку 23 марта.