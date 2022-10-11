Школьнику из Карелии за спасение тонувшего товарища вручат медаль Совета Федерации

Семиклассник из Костомукши Сергей Пищенко спас товарища, упавшего в воду с качелей на озере Подкова.

Ученик седьмого класса Пушкинской школы Сергей Пищенко спас товарища, упавшего в воду с качелей на озере Подкова. Сегодня школьнику вручили медаль МЧС России «За спасение погибающих на водах».



Кроме того, Сергей Пищенко представлен к награждению памятной медалью Совета Федерации «За проявленное мужество». Торжественная церемония состоится 3 ноября в Москве.

В июле четверо подростков купались на популярном у школьников озере Подкова. Дети прыгали с самодельных качелей, стоящих на обрывистом берегу. Мальчики раскачивали люльку на качелях до максимальной амплитуды и, достигнув верхней точки, ныряли в воду.

Сергей Пищенко, совершив прыжок, выбрался на берег, а его друг Станислав не рассчитал сил, сорвался с движущейся конструкции и упал на камни у основания качелей. Подросток потерял сознание и погрузился под воду. Как выяснилось позднее, в результате падения он получил черепно-мозговую травму и травму шейного отдела позвоночника. Наблюдавший с берега Сергей увидел, как друг ушел под воду, пишет издание «64 параллель».

«Я немедленно прыгнул в воду на глубину более своего роста, обхватил тело Стаса в районе груди, и, оттолкнувшись от дна, поплыл на берег», – вспоминает мальчик.



Вытащив на песчаный берег приятеля, находящегося без сознания, Сергей оказал ему первую медицинскую помощь. Имея образные представления о проведении сердечно-легочной реанимации, он начал надавливать на грудную клетку.

«После нескольких нажатий Стас зашевелился, закашлял, из его рта вытекло немного воды, – говорит юный герой. – Я помог другу лечь набок, его речь была неразборчива, он не понимал, что происходит, не мог встать и удерживать голову».

К школьникам подошли прохожие и посоветовали вызвать скорую помощь. Сергей позвонил своей матери, которая работает в больнице. Женщина приехала на своей машине, с помощью взрослых мальчика донесли до автомобиля и доставили в Межрайонную больницу №1. На следующий день Станислава отправили санитарной авиацией в Петрозаводск для госпитализации.





