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Новости. Общество
18:40, 12 Апреля 2018

Школьница из Петрозаводска примет участие в чемпионате России по кольцевым гонкам

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Ирина Сидоркова, 8-классница из Петрозаводска, примет участие в новом сезоне Российской серии кольцевых гонок.

Как сообщает Академия ралли, 14 и 15 апреля на трассе Крепость Грозная стартует новый сезон Российской серии кольцевых гонок.

Первый из семи этапов чемпионата и Кубка России 2018 по кольцевым гонкам проходит в Грозном, где соберутся представители всех пяти классов Российской Серии.

Квалификационные заезды всех зачетных групп пройдут в пятницу, а в субботу и в воскресенье пройдет по пять напряженных гонок с перерывами на автограф-сессии, во время которых любой желающий сможет пообщаться с титулованными пилотами.

На старт своего второго сезона в серии выходит и 8-классница из Петрозаводска Ирина Сидоркова. Ира выступает в классе "национальный юниор", где в прошлом году смогла стать серебряным призером. Именно поэтому настрой у Ирины и команды Академия Ралли, за которую выступает юная представительница Карелии, только на победу!

В классе "национальный юниор" разрешено участвовать юношам и девушкам от 14 до 17 лет. В этом году в классе ожидается рекордное количество участников по итогам сезона, при этом на старт выйдут три представительницы прекрасного пола.

"В этом году состав участников стал еще сильнее. В наш класс пришли новые опытные пилоты, да и участники прошлого сезона без дела зиму не сидели! – рассказала Ирина Сидоркова, - у меня новая машина – это тоже VW POLO, подготовленный Академией Ралли, но в другом исполнении. Я назвала его Смурфик за его бело-голубую ливрею! Я очень надеюсь порадовать своих болельщиков победами, но будет не просто!"

Как отметил тренер Ирины Александр Самсонов, в связи с тем, что гонки проходят за пределами Карелии, трибуны болеют в большинстве своем не за нас, поэтому для Иры всегда важно получать поддержку из Карелии, в соцсетях, в комментариях.

"Очень надеемся на наших болельщиков!" – сказал Самсонов.
Следить и поддерживать карельскую автогонщицу можно в инстаграме, где она использует хэштег #карелочка и #irasidorkova, а также в других социальных сетях по адресу @irasidorkova

Следить за ходом гонок можно на телеканалах Авто плюс, Матч! Наш спорт, Матч! Планета. Гонки класса Туринг выйдут в прямом эфире федерального телеканала Матч ТВ. В Интернете онлайн-вещание ведется на медиапортале smp-rskg.tv.

Информацию о пилотах и серии можно найти на сайте http://www.raf-rcrs.ru

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