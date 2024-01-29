Школьница упала с моста в Питкярантском районе Карелии

У девочки тяжелая травма опорно-двигательного аппарата.

В Карелии школьница упала с моста, сообщил телеграм-канал «Карельский дворик».



Со слов подписчицы, все произошло в посёлке Лякселя на мосту через реку Янисйоки рядом с местной ГЭС. Пострадавшей всего 13 лет и, по предварительной информации, она была в состоянии алкогольного опьянения.



«Она упала на скалу, а рядом сильное течение. Лежит в больнице в тяжелом состоянии. Сломан позвоночник в двух местах», — пояснила подписчица телеграм-канала.



Как прокомментировал ситуацию нашему изданию глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, девочка два дня назад переведена в детскую республиканскую больницу в отделение травматологии.



«Тяжелая. Перевод в федеральные центры не планируется», — сообщил министр «Столице на Онего».