Шофер питерского автобуса уснул за рулем и влетел в толпу пешеходов

Днем 24 числа в Санкт-Петербурге автобус №152 выехал на тротуар и сбил пешеходов.

В среду, 24 января, около 16.00, на перекрестке улицы Наличная и Беринга в Санкт-Петербурге автобус №152 выехал на тротуар и сбил пешеходов. По предварительным данным, шофер задремал за рулем. Портал 47channel опубликовал эксклюзивное видео.



Когда водитель уснул, машина начала поворачивать вправо, сбила светофор и врезалась в группу людей. Проехав еще несколько метров, автобус остановился.

В аварии в Василеостровском районе Санкт-Петербурга пострадали шесть человек. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.