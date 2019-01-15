Шопинг карельского чиновника попал на страницы финской газеты

Заместитель министра национальной и региональной политики Карелии отправился за покупками в соседнюю Финляндию.

Известный в прошлом карельский политик, а ныне заместитель министра национальной и региональной политики республики Григорий Фандеев предпочел в новогодние каникулы отдыхать за границей. Республиканский чиновник был замечен в одном из торговых центров приграничного финского города Йоэнсуу. И не просто замечен, а попал на страницы газеты Karjalainen, которая выходит в этом городе.

Финские журналисты сняли на фото заместителя министра, когда тот пришел за покупками в торговый центр вместе со своей семьей. Статья в газете Karjalainen рассказывает о том, как россияне сохранили интерес к шопингу и отдыху в Финляндии, несмотря на падение курса рубля и ужесточение норм ввоза "санкционных" продуктов в Россию.