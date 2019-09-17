Шведку с раками не пустили в Карелию

В ходе досмотра в ручной клади женщины были обнаружены раки весом 6,65 кг, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

В августе шведка направлялась из Финляндии в Карелию с раками. На границе в МАПП "Вяртсиля" женщину остановили. Разрешения Россельхознадзора на ввоз и ветеринарных сопроводительных документов путешественница не имела.



Владелица вернула животноводческую продукцию весом 6,65 кг на территорию Финляндии.



Возбуждено дело об административном правонарушении.





