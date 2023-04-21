Сильнейший пожар произошел в колонии Карелии

Рано утром 11 июня произошел пожар в исправительной колонии №9 на Птицефабрике в Петрозаводске.

Как стало известно «Московскому Комсомольцу в Карелии», 11 июня, в 05.33, произошел пожар в исправительной колонии №9 на Птицефабрике в Петрозаводске. Огонь вспыхнул на втором этаже здания колонии-поселения.



Всех осужденных эвакуировали до приезда спасателей. С огнем боролись 19 пожарных и шесть единиц техники. В результате огонь серьезно повредил второй этаж здания, где располагались спальные места, санузел и кухня. Во время ликвидации возгорания первый этаж сильно залили водой.

Журналисту «МК в Карелии» факт ЧП подтвердили и рассказали, что пожар в жилом здании потушили за 30 минут. Погибших и пострадавших нет.

В УФСИН произошедшее не комментируют, добавили коллеги.