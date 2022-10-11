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Синоптики Карелии рассказали, чего нет смысла ждать от погоды до конца ноября

Новости. Погода
06:40, 23 Ноября 2022
фото: Владислав Родин

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Какой будет погода в Карелии в последней декаде ноября, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В паблике карельского Гидрометцентра сообщается, что уже почти неделю в Карелии сохраняются зимние условия, температурный фон отстает от нормы и больше соответствует первой декаде декабря, в ночные часы в северных и восточных районах республики столбики термометров понижаются до -15, -18°С, но до рекордных значений далеко. Так, по информации Гидрометцентра, по Петрозаводску 20 и 22 ноября 1971 года минимальная температура воздуха составляла -19,2°С, -20,5°С, а 21 ноября 2001 года понижалась до -18,4°С.

«Практически до конца ноября погодные условия в нашем регионе будет определять гребень антициклона, атмосферное давление будет стабильное, повышенное, нет сильных ветров», - сообщили синоптики Карелии.

Но, по словам специалистов, ноябрь – слишком мрачный месяц.

«В такое темное время года хотелось бы снега, ведь в ноябре продолжительность солнечного сияния итак невысока, всего 12-18 часов за месяц, а в Карелии за первые две декады ноября солнце светило только 6 часов. И погода на периферии осенних антициклонов чаще облачная, а вблизи неостывших водоемов и тем более. Высота снежного покрова пока невысока, всего 1-4 см. Даже в ближайшие сутки, несмотря на близость фронтального раздела Балканского циклона, смещающего вдоль шестидесятой широты, осадки вероятны лишь на юге Карелии, на остальной территории обойдется без существенных осадков», - рассказали в карельском Гидрометцентре.

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