Синоптики рассказали, когда в Карелии прекратятся дожди

Через некоторое время температура должна войти в рамки климатической нормы.

В Гидрометцентре Карелии рассказали о погоде на ближайшие дни, подведя итоги завершившейся недели — первой в ноябре.

По словам синоптиков, осень пока не сдает позиции зиме. Температура воздуха остается на пару градусов выше климатической нормы: от небольшого минуса на севере до плюс 3, плюс 4℃ на юге республики. Снежный покров под почти непрерывными дождями тает везде, за исключением северных районов республики.

Из-за атлантического циклона выпадает очень много дождей и снега. Октябрь превысил климатическую норму в 2,5 раза, а за первую неделю ноября уже выпала месячная норма осадков.

Тем не менее, к концу недели, с усилением антициклона с севера, осадки сохранятся лишь местами, у водоемов, а температура воздуха понизится, став обычной для этого времени года.