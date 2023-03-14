Синоптики рассказали, когда в Карелию вернутся морозы до -20℃

Специалисты карельского Гидрометцентра предупредили об иллюзорных ощущениях весны.

Как рассказали специалисты Гидрометцентра, в настоящий момент на погоду в республике оказывает влияние южная периферия атлантического циклона, самая теплая его часть. Температура доходит до +6℃, а вчера и сегодня преобладающим видом осадков будет дождь.

Но, как уточнили синоптики, эти иллюзорные ощущения весны совсем не означают ее безоговорочное шествие по нашему северному региону. Уже через сутки в республику вновь начнет прибывать арктический воздух. В ночь на четверг подморозит до -7℃, а уже в пятницу похолодает до -13℃, а на севере ночью — до -20℃. Днем температура будет колебаться от -3 до +2℃.

По словам синоптиков, неустойчивый и часто меняющийся характер погоды, скорее всего, ждет жителей Карелии до конца марта.