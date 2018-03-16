Синоптики вновь предупреждают о сильном ветре в Карелии

Сегодня в Карелии опять будет сильный ветер, но уже без снега, сообщила синоптики карельского Гидрометцентра.

В пятницу 16 марта на территории республики прогнозируется ухудшение погодных условий: усиление северного, северо-западного ветра с порывами до 15 м/с.