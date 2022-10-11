Сколько стоит поесть в кафе и ресторанах Петрозаводска: цены растут быстрее инфляции

Цены в кафе и ресторанах в Петрозаводске с начала года выросли на 10-30%, и больше всего подорожал фаст-фуд.

Такой вывод следует из официальной статистики о средних потребительских ценах на конкретные виды товаров и услуг за январь и за сентябрь 2022 года.

Больше всего подорожали обычные сэндвич типа «Гамбургер». В январе они стоили в среднем по 95 рублей 39 копеек, а в сентябре — 124 рубля 28 копеек. Рост — более чем на 30%.

Чашка кофе в заведениях быстрого питания подорожала на 16,9% — с 89 рублей 76 копеек до 104 рублей 93 копеек.

Пообедать в ресторане стало дороже на 24, 86%. В январе средний чек составляя 956 рублей, а в сентябре — уже более 1193 рублей.

Цена за ужин в ресторане выросла с 2948 рублей до 3422 рублей (16.09%).

Меньше всего подорожал обед в столовой или кафе — с 386 рублей до 428 рублей на человека. Рост на 10.84%

Для сравнения, общий уровень инфляции в Карелии с начала года составил около 10%.