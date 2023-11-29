Скорая застряла в снегах Петрозаводска

Машина экстренной медпомощи застряла в одном из дворов карельской столицы.
Видео появилось на портале «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Очевидцы сняли застрявшую в снегах машину скорой медицинской помощи и написали: «Спасибо городским властям за заботу».
Пользователи сети рассказали, что скорая с больным застряла между домами №№ 2 и 6 на улице Боровой в 4 часа утра.
«Ждём МЧС», — уточнили горожане.
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