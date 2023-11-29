Скорая застряла в снегах Петрозаводска

фото: © Скриншот с видео: ДТП Петрозаводска и Карелии / ВК

Машина экстренной медпомощи застряла в одном из дворов карельской столицы.

Видео появилось на портале «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Очевидцы сняли застрявшую в снегах машину скорой медицинской помощи и написали: «Спасибо городским властям за заботу».

Пользователи сети рассказали, что скорая с больным застряла между домами №№ 2 и 6 на улице Боровой в 4 часа утра.

«Ждём МЧС», — уточнили горожане.