СКР контролирует в Карелии расследование жестоких убийств прошлых лет

Зампредседателя федерального Следкома провел оперативное совещание по расследованию преступлений прошлых лет на территории республики.

В четверг, 18 января, в Петрозаводске заместитель председателя СКР Александр Клаус провел оперативное совещание с руководством и сотрудниками карельского Следкома.



Встреча касалась вопросов расследования и раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в прошлые годы.



Особое внимание уделяется расследованию дел об убийствах, причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом и преступлений сексуального характера.



Количество таких дел, направленных в суд в 2023 году, существенно превысило предыдущий показатель. Многие из уголовных дел рассмотрены в судах.



Так, 22 августа 62-летнего жителя Твери и 48-летнего петрозаводчанина признали виновными в убийстве местного жителя, который долго считался пропавшим без вести. На это преступление они пошли, чтобы скрыть кражу машины.



В мае 1993 года они вывезли жертву в лес, где застрелили и сожгли его тело. Суд отправил злоумышленников в колонию на 7 лет 3 месяца и 13 лет соответственно.



В 2023 году завершено расследование уголовного дела по обвинению 70-летнего жителя Курска, который в 1998 году с соучастниками задушил удавкой водителя грузового автомобиля. Тело он закопал его в песчаном карьере Пряжинского района, а грузовик забрал себе.



В конце ноября присяжные единогласно признали его виновным. Приговор - 15 лет колонии, сообщили в Следкоме Карелии.



Кроме того, продолжается расследование уголовного дела об изнасиловании двух девочек в одной из гостиниц карельской столицы.



По версии следствия, в октябре 1993 года трое уроженцев Дагестанской АССР обманом заманили в гостиничный номер двух девочек 11 и 13 лет, где изнасиловали их.



Доказательства, собранные на первоначальном этапе расследования оказались недостаточными: не было очевидцев преступления, потерпевшие в силу своего возраста и психологического состояния не смогли уверенно опознать злоумышленников.



Последние активно мешали следствию, обеспечили себе алиби, а после - уехали из Карелии. Предварительное расследование возобновили в этом году. В частности, повторно допросили потерпевших, проживающих сейчас в в других регионах России, а также установили и допросили всех, кто обладает нужной следствию информацией.

Как пишет пресс-служба Следкома республики, удалось собрать неоспоримые доказательства причастности к изнасилованию троих уроженцев Дагестана.

Двоих задержали на родине и привезли в Петрозаводск, где отправили под арест. Третий умер в 2011 году.

После совещания заместитель председателя СК России подчеркнул, что все заслушанные дела имеют перспективу раскрытия при грамотном подходе к их расследованию.