Следком закончил расследование убийства, которое произошло на даче в Карелии

В Сегеже перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве, сообщили в Следкоме Карелии.

В мае 62-летний житель Сегежи распивал спиртное в компании своего знакомого на даче в Сегежском районе. Во время застолья между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес собутыльнику множественные удары руками и ножом. В результате потерпевший скончался на месте происшествия.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.