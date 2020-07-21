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Следком закончил расследование убийства, которое произошло на даче в Карелии

Новости. Криминал
18:40, 21 Июля 2020
фото: © Столица на Онего
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В Сегеже перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве, сообщили в Следкоме Карелии.

В мае 62-летний житель Сегежи распивал спиртное в компании своего знакомого на даче в Сегежском районе. Во время застолья между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес собутыльнику множественные удары руками и ножом. В результате потерпевший скончался на месте происшествия.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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