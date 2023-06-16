Следователи в Карелии отправили надвоицкую душительницу под суд

Завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство в Сегежском районе, сообщили в Следкоме Карелии.

Сотрудники регионального Следкома завершили расследование уголовного дела в отношении 23-летней девушки. Ее обвиняют в покушении на убийство.

По версии следствия, в феврале в квартире дома в поселке Надвоицы молодая женщина во время застолья приревновала мужчину к своей знакомой.



Она повалила ее на пол и попыталась задушить. Собутыльники помешали ей и оказали потерпевшей медицинскую помощь.

По уголовному делу допрошены свидетели, получены результаты экспертизы, проведены осмотры и выполнены все необходимые следственные действия. Уголовное дело направлено в суд, сообщили в республиканском Следкоме.