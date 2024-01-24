Случайность оставила рыбака без сил в Карелии посреди огромного озера за 30 километров от берега

Карельские спасатели рассказали о поисках застрявшего на Онежском озере рыбака.

Об операции по спасению рыбака в Медвежьегорском районе, в акватории Онежского озера, рассказали карельские спасатели.

Мужчину подвела техника — мотобуксировщик. «Мотособака» сломалась посреди Онего, в 30 километрах от берега. Сил самостоятельно выбраться у мужчины не было, поэтому за дело взялись трое специалистов Медвежьегорского поисково-спасательного отряда.

На снегоходе они нашли застрявшего мужчину в акватории огромного озера, в районе деревни Толвуя на Заонежском полуострове, и вернули его на берег.

«Может, на своих двоих лыжах понадёжней будет? Или с настоящей и верной собакой, а не с роботом?..», — озвучили спасатели неожиданный совет.