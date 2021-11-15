Смерть еще трех пациентов от коронавируса подтверждена в Карелии

В Карелии общее число жертв пандемии коронавируса достигло 1057 человек.

В Карелии за последние сутки официально подтверждены еще три смерти от ковида. Общее число жертв пандемии в республике достигло 1057 человек. Об этом сообщается в таблице на странице главы карельского Минздрава Михаила Охлопкова.

За прошедшие сутки выявлены 273 инфицированных (42 — дети), из них непривитых — 262 (96%).

В ковидных стационарах получают лечение 874 пациента, в состоянии средней тяжести — 785 человек, в тяжёлом — 86 (все не привиты). В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 3 крайне тяжёлых больных.

С начала пандемии ковид был обнаружен у 81661 человека в Карелии.

Выздоровели с начала пандемии 76944 человека, за последние сутки — 249.