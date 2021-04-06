В Карелии водитель "легковушки" разбился, врезавшись на встречке в тягач

На федеральной трассе "Кола" недалеко от Кондопоги произошло смертельное ДТП, сообщили в Госавтоиспекции Карелии.

В минувший вторник, 6 апреля, в 21:50 произошло смертельное ДТП с участием отечественной легковушки и тягача "Mercedes". Как рассказали в ГИБДД Карелии, 35-летний житель Кондопоги за рулем автомобиля "ВАЗ 2112" выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с тягачом с прицепом, после чего съехал в кювет и опрокинулся.

В результате аварии водитель отечественного авто получил смертельные ранения, от которых скончался до приезда скорой помощи. Водитель тягача не пострадал.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.