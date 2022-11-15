Реклама
Архитектура будущего: каким будет новый район Петрозаводска
15.11.2022 16:43

СМИ: россияне продают активы в Финляндии

Новости. Экономика
18:40, 18 Ноября 2022
фото: © EPA/MAURITZ ANTIN

Новости партнеров

Финское издание сообщило о готовящейся продаже ледового дворца в столице страны.

Российские бизнесмены решили выставить на продажу часть финских активов. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на газету Helsingin Sanomat.

По ее данным, речь идет, в частности, о ледовом дворце Helsinki Hall, ранее известном как Hartwall Arena и принадлежащем российским бизнесменам Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко.

Управляющая компания Arena Events Oy, владельцем которой является Ротенберг, не комментирует, каким образом будет осуществляться продажа объекта, однако подчеркивает, что все «пройдет согласно букве закона». Для заключения сделки потребуется разрешение министерства иностранных дел республики.

Как утверждают эксперты, бизнесмены не смогут получить деньги от продажи арены напрямую из-за наложенных на них санкций. Однако сумма может поступить на замороженные счета, которые, как отмечает издание, «возможно, будут разморожены после украинского кризиса».

Газета не уточняет сумму сделки и не высказывает предположения насчет того, кто может приобрести российские активы, указывая на то, что потенциальных покупателей несколько. Среди них — владелец энергетической компании St1 Мика Анттонен.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2022, 06:40
Взрывчатку в подошве ботинок главы Минтранса Карелии Сергея Щебекина в аэропорту не обнаружили
11.11.2022, 07:20
«Крысы подкапотные»: жители Петрозаводска советуют, как избавиться от грызунов в авто
13.11.2022, 00:10
Начались поставки в Россию японских и европейских автомобилей, которые никогда сюда не привозили
13.11.2022, 09:45
Арктическое вторжение принесет в Карелию зиму
13.11.2022, 13:45
Соцсети: мужчина в черном капюшоне преследовал девушку в двух районах Петрозаводска
11.11.2022, 15:22
В Карелии с молотка уходит крупнейшее в России месторождение хромовых руд

Чтиво

14.11.2022 15:09
Без политики
Клиника «Кивач» стала победителем премии правительства России в области качества
Распоряжение о награде подписал председатель правительства России Михаил Мишустин
«Стать звездой в Петрозаводске невозможно»
11.11.2022 13:16
В Петрозаводске откроется первая частная поликлиника
03.11.2022 16:27
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2022».
24.10.2022 15:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.