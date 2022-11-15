СМИ: россияне продают активы в Финляндии

Финское издание сообщило о готовящейся продаже ледового дворца в столице страны.

Российские бизнесмены решили выставить на продажу часть финских активов. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на газету Helsingin Sanomat.

По ее данным, речь идет, в частности, о ледовом дворце Helsinki Hall, ранее известном как Hartwall Arena и принадлежащем российским бизнесменам Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко.

Управляющая компания Arena Events Oy, владельцем которой является Ротенберг, не комментирует, каким образом будет осуществляться продажа объекта, однако подчеркивает, что все «пройдет согласно букве закона». Для заключения сделки потребуется разрешение министерства иностранных дел республики.

Как утверждают эксперты, бизнесмены не смогут получить деньги от продажи арены напрямую из-за наложенных на них санкций. Однако сумма может поступить на замороженные счета, которые, как отмечает издание, «возможно, будут разморожены после украинского кризиса».

Газета не уточняет сумму сделки и не высказывает предположения насчет того, кто может приобрести российские активы, указывая на то, что потенциальных покупателей несколько. Среди них — владелец энергетической компании St1 Мика Анттонен.