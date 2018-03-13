СМИ узнали подробности сексуального скандала с участием бывшего сотрудника прокуратуры Карелии

Источник сайта "Новый Калининград" рассказала подробности скандала с участием заместителя начальника ФССП по Калининградской области Сергея Симоненко, который ранее работал в прокуратуре Карелии.

Напомним, инцидент якобы произошел в здании регионального управления службы судебных приставов на проспекте Мира накануне 8 марта. По данным "Вестей Карелии", в 2009-2011 годах Симоненко возглавлял кадровую службу прокуратуры республики. Это было при экс-прокуроре Карелии Германе Штадлере (в настоящее время возглавляет Санкт-Петербургский юридический институт при Академии Генеральной прокуратуры РФ).

"По словам одной из сотрудниц ведомства, 7 марта в здании главного управления ФССП по Калининградской области проходил корпоратив, на котором присутствовал и Симоненко. Эту информацию "Новому Калининграду" также подтвердил источник в правоохранительных органах. Предполагаемой жертвой сексуального насилия стала сотрудница, которая работает в этой структуре более 7 лет", - пишет "Новый Калининград".

"По данным источника "Нового Калининграда, одну из женщин он заставил заниматься оральным сексом, а вторую попытался изнасиловать, но был задержан полицейскими", - отметает издание.

Об этом одна из девушек почти сразу сообщила своей знакомой, также работающей в УФССП.

"После того, как это случилось, она позвонила мне вся в слезах и рассказала о случившемся. Приехала полиция, начали опрашивать. Стали искать Симоненко и нашли его в кабинете с другой сотрудницей", — на условиях анонимности рассказала "Новому Калининграду" сотрудница ведомства.

"Вторую девушку, по словам собеседницы издания, Сергей Симоненко пытался изнасиловать в одном из кабинетов. Эта информация отражена в заявлении потерпевшей, отметил источник в силовых структурах. Обе девушки написали заявления в правоохранительные органы", - отмечаете издание.

Следственный комитет начал доследственную проверку по заявлениям сотрудниц УФССП. Об этом "Новому Калининграду" сообщил источник в силовых структурах региона, хотя официально эту информацию не подтверждают.

Сам Сергей Симоненко утверждает, что его "намеренно оговорили". Об этом он заявил порталу 47news.ru. Симоненко утверждает, что его оговорили сотрудницы, которых он собирался уволить.

"Я хотел увольнять этих сотрудниц из-за профнепригодности. В тот вечер я был ответственным в здании по поручению от руководства и попросил одну из них покинуть управление, поскольку уже было поздно. В этот момент приехали сотрудники полиции и сообщили, что на меня написала заявление другая сотрудница. При этом она вообще выпивала где-то в другом месте. Меня опросили, затем я проехал с полицейскими и сдал необходимые в таких случаях смывы. Сейчас в СК и у нас проводится проверка. Мне скрывать нечего", — заявил Симоненко, добавив, что он находится на рабочем месте, а не в камере, и "это показательно".

По словам источника в региональном УФССП, увольнять девушек, которые заявили о сексуальном насилии, Симоненко не имеет права, так как они не являются его подчиненными. При этом в публичном доступе находится информация о том, что девушка, к которой Симоненко, предположительно, применил сексуальное насилие, является одной из лучших сотрудниц УФССП по итогам 2017 года.