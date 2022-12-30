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СМИ: в Госдуму РФ внесут законопроект о стипендии не ниже МРОТ

Новости. Общество
20:30, 06 Января 2023
фото: © Виталий Белоусов / ТАСС, архив

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В нижнюю палату парламента России внесут законопроект о стипендии для студентов не ниже уровня МРОТ.

Законопроект об установлении стипендии для студентов не ниже уровня МРОТ будет доработан и внесен в Госдуму в этом году, говорится в сообщении «РИА Новости». 

Это нужно сделать, чтобы была возможность предусмотреть средства в бюджете, рассказал информагентству глава комитета Думы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

«В этом году инициатива будет доработана и внесена для того, чтобы средства были заложены в проекте федерального бюджета на следующий год», — отметил Нилов.

По словам парламентария, стипендии должны в первую очередь стимулировать обучающихся «своим размером». Нынешний размер стипендий — «это не стипендии, они что есть, что их нет», их, по словам Нилова, «нужно повышать для тех, кто учится, имеет хорошую успеваемость». Вместе с тем для работающих студентов, предполагает депутат, выплаты в две-три тысячи ничего не решают.

Говоря о том, какой размер стипендий был бы комфортным для современного студента, глава комитета Думы отметил, что вопрос не конкретно в размере, но минимумом должен служить МРОТ или прожиточный минимум, установленный регионами.

Законопроект о привязке стипендии к уровню МРОТ ЛДПР вносила в Думу несколько раз. В 2011 году депутаты внесли в палату проект, позволяющий увеличивать размер стипендий студентов-очников в соответствии с ростом минимального размера оплаты труда.

В 2016 году Нилов и Михаил Дегтярев внесли законопроект об установлении стипендии не ниже МРОТ: в 2018 году документ отклонили в первом чтении.

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