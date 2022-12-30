СМИ: в Госдуму РФ внесут законопроект о стипендии не ниже МРОТ

В нижнюю палату парламента России внесут законопроект о стипендии для студентов не ниже уровня МРОТ.

Законопроект об установлении стипендии для студентов не ниже уровня МРОТ будет доработан и внесен в Госдуму в этом году, говорится в сообщении «РИА Новости».



Это нужно сделать, чтобы была возможность предусмотреть средства в бюджете, рассказал информагентству глава комитета Думы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).



«В этом году инициатива будет доработана и внесена для того, чтобы средства были заложены в проекте федерального бюджета на следующий год», — отметил Нилов.



По словам парламентария, стипендии должны в первую очередь стимулировать обучающихся «своим размером». Нынешний размер стипендий — «это не стипендии, они что есть, что их нет», их, по словам Нилова, «нужно повышать для тех, кто учится, имеет хорошую успеваемость». Вместе с тем для работающих студентов, предполагает депутат, выплаты в две-три тысячи ничего не решают.



Говоря о том, какой размер стипендий был бы комфортным для современного студента, глава комитета Думы отметил, что вопрос не конкретно в размере, но минимумом должен служить МРОТ или прожиточный минимум, установленный регионами.



Законопроект о привязке стипендии к уровню МРОТ ЛДПР вносила в Думу несколько раз. В 2011 году депутаты внесли в палату проект, позволяющий увеличивать размер стипендий студентов-очников в соответствии с ростом минимального размера оплаты труда.



В 2016 году Нилов и Михаил Дегтярев внесли законопроект об установлении стипендии не ниже МРОТ: в 2018 году документ отклонили в первом чтении.