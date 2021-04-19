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Снег с дождем идет в Карелию

Новости. Погода
13:31, 20 Апреля 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Синоптики карельского Гидрометцентра предупредили о предстоящем похолодании.

Как рассказали в карельском Гидрометцентре, со среды в Карелии сильно похолодает, минусовые температуры ночью будут сменяться слабым плюсом днем, пойдет дождь с мокрым снегом.

«Несмотря на то, что днем +6, из-за дождя со снегом будет казаться холоднее, — предупредили синоптики. — На высоте холодный воздух, когда осадки выпадают, они долетают до земли снежинками».

По информации Гидрометцентра, похолодание придет в Карелию уже завтра, 21 апреля, и сохранится на территории республики не меньше недели.

«Такой устойчивой погоды, как сейчас, не будет долго», — сказала синоптик.

На вопрос, появится ли «снежная каша» на дорогах, опасная для автомобилистов, которые уже успели «переобуться, в Гидрометцентре ответили, что данная проблема может возникнуть в северных районах Карелии, выше Медвежьегорска.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сплошная линия
2021-04-20 15:52:35
Наконец то!?!
врунофф
2021-04-20 14:16:43
Понятно почему у занознутой обострение случилось
Гость
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