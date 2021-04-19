Снег с дождем идет в Карелию

Синоптики карельского Гидрометцентра предупредили о предстоящем похолодании.

Как рассказали в карельском Гидрометцентре, со среды в Карелии сильно похолодает, минусовые температуры ночью будут сменяться слабым плюсом днем, пойдет дождь с мокрым снегом.

«Несмотря на то, что днем +6, из-за дождя со снегом будет казаться холоднее, — предупредили синоптики. — На высоте холодный воздух, когда осадки выпадают, они долетают до земли снежинками».

По информации Гидрометцентра, похолодание придет в Карелию уже завтра, 21 апреля, и сохранится на территории республики не меньше недели.

«Такой устойчивой погоды, как сейчас, не будет долго», — сказала синоптик.

На вопрос, появится ли «снежная каша» на дорогах, опасная для автомобилистов, которые уже успели «переобуться, в Гидрометцентре ответили, что данная проблема может возникнуть в северных районах Карелии, выше Медвежьегорска.