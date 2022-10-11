Снегоуборочная техника повредила перила моста в Петрозаводске

Перила моста на улице Кирова в Петрозаводске оказались повреждены техникой, занимавшейся уборкой снега.
Об этом сообщила сегодня на совещании в администрации города руководитель информационно-аналитического управления администрации Петрозаводска Анникки Сильченко.
По ее словам, администрация получила информацию о повреждении от жителей Петрозаводска.
Власти направили претензию подрядной организации, чтобы та восстановила перила за свой счет.
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