Собаку привязали к батарее и бросили в заброшенном доме (ФОТОФАКТ)

Жители Петрозаводска просят спасти собаку, которую хозяева бросили умирать в заброшенном доме на улице Мурманская.

Крик о помощи опубликовали в паблике «Живой Петрозаводск».

«В заброшенном доме по адресу Мурманская, 19 А, кв.13 сидит на привязи амстафф. Это дичайшая жестокость! Неужели нельзя привлечь к ответу?? Хозяин известен. Привязал реально умирать», - пишут в паблике.

По словам авторов поста, собака привязана к батарее уже несколько дней. В квартире, лоступ в которую свободен, никто не живет.

«Есть люди, которые могут забрать собаку? Собака очень голодная. Накормили немного, и дали воды, подойти ближе побоялись. Очень жалко! Пес молодой. Вроде бы не агрессивный! Все приюты брать отказались, отлов сказал, что у них закончился договор с мэрией. И им все равно! Давайте поможем песику!» - просят о помощи горожане.

Телефон обнаруживших собаку опубликован здесь.