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Собаку привязали к батарее и бросили в заброшенном доме (ФОТОФАКТ)

Новости. Общество
08:54, 30 Октября 2021
фото: Живой Петрозаводск/ВК

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Жители Петрозаводска просят спасти собаку, которую хозяева бросили умирать в заброшенном доме на улице Мурманская.

Крик о помощи опубликовали в паблике «Живой Петрозаводск».

«В заброшенном доме по адресу Мурманская, 19 А, кв.13 сидит на привязи амстафф. Это дичайшая жестокость! Неужели нельзя привлечь к ответу?? Хозяин известен. Привязал реально умирать», - пишут в паблике.

По словам авторов поста, собака привязана к батарее уже несколько дней. В квартире, лоступ в которую свободен, никто не живет.

«Есть люди, которые могут забрать собаку? Собака очень голодная. Накормили немного, и дали воды, подойти ближе побоялись. Очень жалко! Пес молодой. Вроде бы не агрессивный! Все приюты брать отказались, отлов сказал, что у них закончился договор с мэрией. И им все равно! Давайте поможем песику!» - просят о помощи горожане.

Телефон обнаруживших собаку опубликован здесь.

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Комментарии

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User
2021-10-30 13:03:40
Кто же стаффа возьмет? К нему просто подойти-то страшно. Собаку очень жалко, но порода крайне спицифичная. Зачем их дома заводят? А уж хозяина за выброс точно судить надо, поскольку это не только издевательство над животным, но и создание опасности для людей!
топка
2021-10-30 14:00:24
User, сторожи и не отвлекайся, праведник. Мой кот не верит тебе совсем. :) А я верю своему коту.
Изя
2021-10-30 10:05:31
Судить уродов надо :)
топка
2021-10-30 13:25:15
Изя, согласен, закон есть. Только работать никому не хочется.
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