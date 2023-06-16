Сократилось число жителей Карелии, досрочно вышедших на пенсию

В этом году правом досрочно выйти на пенсию «по северу» воспользовалось 747 жителей Карелии, сообщили в пресс-службе Социального фонда России по республике.

Более трех с половиной тысяч жителей Карелии, которые отработали необходимый северный стаж, вышли на пенсию в 2022-м на пять лет раньше общеустановленного пенсионного возраста. В 2023 году за первые пять месяцев таким правом воспользовалось уже 747 человек.

В Карелии страховая пенсия по старости может быть назначена женщинам в 55 лет, а мужчинам — в 60. Однако есть условия: должен быть отработан необходимый северный стаж (не менее 20 лет в местности, приравненной к Крайнему Северу, либо не менее 15 лет в районах Крайнего Севера), а страховой стаж должен составлять не менее 20 лет у женщин и не менее 25 — у мужчин.

Особая льгота предусмотрена в законодательстве для женщин-северянок с двумя детьми. Они могут выйти на пенсию в 50 лет, если имеют северный стаж не менее 17 лет в местности, приравненной к Крайнему Северу, или не менее 12 лет в районах Крайнего Севера и 20 лет страхового стажа.

Напомним, что в Карелии к районам Крайнего Севера относятся Костомукша, Калевальский, Беломорский, Кемский и Лоухский районы. Остальные районы и Петрозаводск составляют местности, приравненные к Крайнему Северу.