Солистка группы "Фабрика" попала в больницу из-за голодания

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Участнице группы "Фабрика" Александре Савельевой пришлось вызывать "скорую".
Савельева время от времени пробует на себе новые методы похудания. Самый экстремальный из них, конечно, голодание. И его певица тоже попробовала. И хотя следовала она всем правилам лечебного голодания итогом стала госпитализация, сообщает "Комсомольская правда".
"Поголодала я один раз 36 часов, чтобы подтянуть что-то там, — рассказала Савельева. — На следующий день ко мне приехала скорая..."
Долго в больнице девушка не задержалась. Медики восполнили запас питательных веществ в организме звезды с помощью капельниц. Заодно проверили, не нанесло ли ее организму голодание какого-то серьезного ущерба. Выяснили: на первый раз обошлось.
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