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Сообщество юристов Карелии выражает соболезнования в связи с безвременной кончиной Ларисы Клейковой

Новости. Общество
11:38, 08 Августа 2022

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Заслуженный юрист Карелии, экс-депутат Заксобрания республики Лариса Михайловна Клейкова скоропостижно скончалась на 48 году жизни.

— От всего юридического сообщества Республики Карелия выражаем глубочайшие соболезнования в связи с безвременной кончиной Заслуженного юриста Карелии, члена Союза юристов РК Ларисы Михайловны Клейковой.

Знали Ларису Михайловну как добросовестного человека, много сделавшего для развития нашей республики. Лариса Михайловна дважды избиралась депутатом карельского парламента, была первым заместителем начальника аппарата Заксобрания Карелии. Ее труд отмечен высокими наградами, в том числе Благодарностью председателя ЦИК России и Почетной грамотой Законодательного собрания Республики Карелия.

Ушел из жизни добрый, энергичный, неравнодушный человек. Память о Ларисе Михайловне как о яркой личности и отзывчивом человеке навсегда сохранится в наших сердцах, — написали юристы.

Лариса Клейкова родилась 9 августа 1974 года в Медвежьегорске.Была членом правления Союза юристов Республики Карелия. Возглавляла юридическую службу ТОО «Спутник».

Трудовую деятельность начала еще в студенческие годы адвокатом, возглавив молодежное отделение Союза юристов Карелии.

Имела высшееобразование, окончила два факультета Петрозаводского государственного университета: в 1996 году юридический факультет по специальности юриспруденция, в 1999 году — экономический факультет по специальности менеджмент.

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