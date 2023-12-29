Из Латвии могут депортировать сотни россиян

Выселить из страны планируют поровну мужчин и женщин.

Как пишет Lenta.ru, депортацией из Латвии пригрозили 1 167 гражданам России, многим из которых более 60 лет. Выселить из страны планируют поровну мужчин и женщин. Еще 46 человек уже покинули страну ранее. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ).

«Депортация из Латвии грозит гражданам, которые не выполнили требования поправок к Закону об иммиграции», — говорится в материале. Кроме того, депортация грозит тем, кто не подал документы на получение ВНЖ для проживания в стране.

Глава УДГМ Майра Розе отметила, что процесс депортации россиян из страны будет сложным. Для начала их потребуют объяснить, почему они не покидают Латвию. Далее, в феврале, эти объяснения планируется рассмотреть. В случае если человек откажется покидать страну в течение месяца по собственной воле, его ждет принудительная высылка.