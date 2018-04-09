Сотрудники Росгвардии поймали похитителей люков в Петрозаводске

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли попытку хищения канализационных люков.

Пятого апреля сотрудники вневедомственной охраны, патрулировавшие улицы Петрозаводска, получили от дежурного информацию, что неизвестные молодые люди катят в тележке крышку канализационного люка, сообщает паблик «Отдел Росгвардии по Республике Карелия» в соцести «Вконтакте».

Наряд вневедомственной охраны проехал по адресу, который указал дежурный. Прибыв на место, стражи правопорядка вблизи остановочного пункта заметили нескольких граждан с тележкой.

Сотрудники Росгвардии остановили мужчин и поинтересовались у них, откуда они везут крышку канализационного люка. Злоумышленники пояснили, что нашли её возле баков для пищевых отходов.

Наряд вневедомственной охраны выяснил, что задержанные граждане уже привлекались ранее к уголовной ответственности по статьям 158 (кража) и 161 (грабёж) УК РФ. Один из них, 28-летний мужчина, на момент задержания даже находился в местном розыске.



На место прибыла следственно-оперативная группа, которой и были переданы 28-летний и 26-летний граждане. Дальнейшим разбирательством занимаются органы внутренних дел.