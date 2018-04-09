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Новости. Криминал
07:25, 09 Апреля 2018

Сотрудники Росгвардии поймали похитителей люков в Петрозаводске

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Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли попытку хищения канализационных люков.

Пятого апреля сотрудники вневедомственной охраны, патрулировавшие улицы Петрозаводска, получили от дежурного информацию, что неизвестные молодые люди катят в тележке крышку канализационного люка, сообщает паблик «Отдел Росгвардии по Республике Карелия» в соцести «Вконтакте».

Наряд вневедомственной охраны проехал по адресу, который указал дежурный. Прибыв на место, стражи правопорядка вблизи остановочного пункта заметили нескольких граждан с тележкой.

Сотрудники Росгвардии остановили мужчин и поинтересовались у них, откуда они везут крышку канализационного люка. Злоумышленники пояснили, что нашли её возле баков для пищевых отходов.

Наряд вневедомственной охраны выяснил, что задержанные граждане уже привлекались ранее к уголовной ответственности по статьям 158 (кража) и 161 (грабёж) УК РФ. Один из них, 28-летний мужчина, на момент задержания даже находился в местном розыске. 

На место прибыла следственно-оперативная группа, которой и были переданы 28-летний и 26-летний граждане. Дальнейшим разбирательством занимаются органы внутренних дел.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Пётр
2018-04-09 08:20:27
Довести страну до воровства люков,это надо умудриться!?
Не лучше ли было вместо миллиардных затрат на росгвардию,(считай ещё полицию) ,просто платить людям нормальные зарплаты или пособия,чтобы потом люки целы были ,ведь нищета в стране катастрофическая....
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