Сотрудники Следкома подключились к выяснению причин пожара в Успенской церкви

Следственный комитет Карелии направил криминалистов и следователей для изучения обстоятельств пожара в Успенской церкви.

"Группа следователей и следователей-криминалистов управления Следственного комитета РФ по Республике Карелия в настоящее время проводит осмотр места происшествия. Следователи выясняют все обстоятельства происшедшего, предстоит выяснить причины пожара, установить ущерб. По результатам осмотра места происшествия будет принято решение о возбуждении уголовного дела", - сообщает ведомство.

Как ранее сообщалось, здание церкви полностью уничтожено огнем. Сотрудники МВД Карелии начали проверку по факту пожара.

Успенская церковь была построена в 1774, на самом закате деревянного зодчества в России. Ее строительство было приурочено в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов.

Высота ее составила 42 метра, что равняется высоте 12-ти этажного дома.

Успенская церковь является памятником заонежской деревянной архитектуры и филиалом Кондопожского городского краеведческого музея.