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Новости. Происшествия
13:25, 10 Августа 2018

Сотрудники Следкома подключились к выяснению причин пожара в Успенской церкви

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Следственный комитет Карелии направил криминалистов и следователей для изучения обстоятельств пожара в Успенской церкви.

"Группа следователей и следователей-криминалистов управления Следственного комитета РФ по Республике Карелия в настоящее время проводит осмотр места происшествия. Следователи выясняют все обстоятельства происшедшего, предстоит выяснить причины пожара, установить ущерб. По результатам осмотра места происшествия будет принято решение о возбуждении уголовного дела", - сообщает ведомство.

Как ранее сообщалось, здание церкви полностью уничтожено огнем. Сотрудники МВД Карелии начали проверку по факту пожара.

Успенская церковь была построена в 1774, на самом закате деревянного зодчества в России. Ее строительство было приурочено в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов.

Высота ее составила 42 метра, что равняется высоте 12-ти этажного дома.

Успенская церковь является памятником заонежской деревянной архитектуры и филиалом Кондопожского городского краеведческого музея.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-08-10 14:16:48
Там с туристов плату за посещение взимали без кассового аппарата. Сейф с наличкой уцелел?
grigorjev
2018-08-10 13:58:36
Секрет Полишинеля... Здесь несчастный случай. А вот явное, доказанное преступление: уничтожение журнала Carelia, национального достояния карелов и финнов России. Совершил Худилайнен с приспешниками, а Парфенчиков полностью поддержал преступление! Знают все, и руководство России. Преступники на свободе. Власть плюют на карелов, сказано Москве. Не секрет.
однозначно
2018-08-10 13:48:39
Для начала всех заслуженных деятелей культуры надо в пыточную отправить вместе с ихними почетными грамотами и медальками. А потом вызвать из Москвы мастеров заплечных дел, ибо памятник федерального значения.
Гость
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