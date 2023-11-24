Wildberries сообщил, что проверка сотрудников закончилась

Wildberries сообщил, что полиция завершила проверку сотрудников на складе в Электростали.

«Проверка документов у исполнителей на объекте в Электростали закончена, специалисты возвращаются на свои рабочие места. Для нормализации работы в логистический центр привлекаются дополнительные силы», — цитирует информагентство сообщение.

Ранее в пятницу компания сообщила, что более 8 тысяч сотрудников Wildberries не могут приступить к работе из-за проверок силовиков, продавцам грозят серьезные убытки. Отмечалось, что у сотрудников СЦ «Электросталь» проверяют документы, руководство компании взаимодействует с полицией, возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров.

Проверка документов сотрудников Wildberries в сортировочном центре (СЦ) «Электросталь» закончена, для нормализации работы в логистический центр привлекаются дополнительные силы, сообщили в пресс-службе компании, пишет РИА Новости.

Отмечается, что маркетплейс дополнительно оповестит продавцов о полном восстановлении работы в штатном режиме и пока рекомендует отгружать товары на другие склады.

Напомним, утром в пятницу, 24 ноября, информагентсво РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД сообщало о том, что в подмосковном городе Электросталь задержали 16 иностранцев за нарушение миграционного законодательства.

«Сотрудники полиции УМВД России по городскому округу Электросталь при поддержке Специального полка полиции МВД России по Московской области выявили нарушения миграционного законодательства на территории железнодорожной станции «Фрязево», — цитировало информагентство сообщение пресс-службы ведомства.

На задержанных составили протоколы о нарушении режима пребывания в России, о незаконной трудовой деятельности и о нарушении иммиграционных правил. Каждого оштрафовали на сумму от двух до пяти тысяч рублей, троих выдворили из страны.

В Электростали находится сортировочный центр Wildberries, где, как сообщил маркетплейс, правоохранительные органы стали проверять документы у сотрудников. Но с происходящим на железнодорожной станции это не было связано, сообщало РИА Новости со ссылкой на полицию.