Современное литейное производство создается в Карелии

Продукцию самого высокого качества для различных отраслей будет изготавливать ООО «Литейный завод «Петрозаводскмаш» в рамках масштабного инвестиционного проекта.

В минувший вторник, 8 июня, глава Карелии Артур Парфенчиков посетил предприятие вместе с генеральным директором АО «Трансмашхолдинг» Кириллом Липой.

В 2020 году проект по созданию Центра компетенции литейного производства на базе ООО «Литейный завод «Петрозаводскмаш» признан инвестиционным. Намерения о реализации этого масштабного проекта были подкреплены Соглашением между правительством Карелии, АО «Трансмашхолдинг» и предприятием. Оно было подписано 4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума.

Литейный завод включен в региональный Перечень системообразующих организаций. Это единственное в России и странах СНГ предприятие, изготавливающее чугунные фасонные отливки массой более 100 тонн.

Завод имеет уникальные плавильные и грузоподъёмные мощности, оснащен современным технологическим оборудованием. Реализация проекта позволит переформатировать завод, создав современное научно-производственное предприятие. Здесь планируется выпускать продукцию для различных сфер экономики: целлюлозно-бумажной промышленности, железнодорожной и судостроительной отраслей, ветроэнергетики.

Генеральный директор АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа заявил, что основная задача компании — возродить мощь предприятия, равных которому не было ни в Советском Союзе, ни сейчас в России.

— Наша цель — возродить рынок и спрос. Для этого все заказы, которые есть внутри нашей группы, мы передаем на это предприятие. Еще одна задача — обеспечить восстановление технологии и культуру производства для необходимого качества, обеспечить ремонт станков и оборудования. После этого предприятие сможет выйти на рынок и успешно на нем конкурировать, в том числе с иностранными производителями, — подчеркнул Кирилл Липа.

Вопрос развития литейного производства в республике является одним из ключевых в промышленной политике региона. Глава Карелии выразил уверенность, что сотрудничество с «Трансмашхолдингом» поможет вывести завод на лидирующие позиции российского и зарубежного рынков.

Организовать современное литейное производство на предприятии помогут высокие IT-технологии. Их разработкой занимается Центр искусственного интеллекта Петрозаводского госуниверситета. Например, здесь создали систему мониторинга, которая автоматически собирает информацию о работе оборудования, помогает снижать вероятность ошибок, отслеживать возможные дефекты и предупреждать их. Такая система уже была внедрена на двух станках завода.

С учебными заведениями республики будет решаться вопрос подготовки для предприятия высококвалифицированных работников. С 1 сентября в Петрозаводском автотранспортном техникуме откроется первая группа по обучению специалистов литья.

Артур Парфенчиков отметил, что создание Центра компетенции позволит внедрить на заводе лучшие производственные и управленческие практики, создать в регионе новые перспективные рабочие места, увеличить объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней.