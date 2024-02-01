Современный учебный корпус оборудуют для спортсменов училища олимпийского резерва в Кондопоге

Здание учреждения капитально ремонтируют.

Скоро у воспитанников училища олимпийского резерва в Кондопоге будет свой дом, сообщил в личном профиле глава Карелии.



По словам Артура Парфенчикова, в центре города капитально ремонтируют здание, где разместится учебный корпус с аудиториями, тренерскими, библиотекой и конференц-залом. Рядом — общежитие для спортсменов.





«Серьезно обновили и основную тренировочную базу — Ледовый дворец. Помню, в каком состоянии были все эти здания, когда мы принимали их в собственность. Благодарен нашему Президенту за поддержку в решении задач по развитию карельского спорта», — написал руководитель региона.





Губернатор отметил, что училище олимпийского резерва в Кондопоге — единственное в своем роде на Северо-Западе. «Готовим здесь хоккеистов, фигуристов, лыжников, гимнастов, борцов — всего более 200 спортсменов. Наша хоккейная команда участвует в Чемпионате молодежной лиги — Первенстве России по хоккею среди юниоров», — добавил глава республики.



«Есть и более масштабные планы: завершение строительства второй арены — еще один долгострой, который достался нам в наследство», — анонсировал Артур Парфенчиков.