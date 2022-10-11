Спасатель по телефону вывел петербурженок, заблудившихся на горе в Карелии

Желание посмотреть на Ладогу с высоты привела двух женщин на гору Суримяки, и там они заблудились.

Об этом рассказал «Столице на Онего» сотрудник ГИМС Лахденпохского района Юрий Истранин.



По его словам, до ладожских спасателей дозвонились две петербурженки — они приехали в Карелию на машине в качестве туристок, поднялись на гору и заблудились.



Юрий Истранин связался с коллегами Сортавальского поисково-спасательного отряда. С помощью карты и телефонных звонков сотрудникам ГИМС и КРПСС удалось благополучно спустить женщин с горы на дорогу. Все это время, по словам Истранина, он держал связь с начавшими паниковать петербурженками.





