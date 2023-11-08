Спасатели в 5 утра вынесли из леса под Петрозаводском мужчину

Операция по вызволению из леса петрозаводчанина прошла недалеко от Древлянки.

Мужчине стало плохо ближе к утру в лесу под Петрозаводском. Об этом «Столице на Онего» сообщили в МЧС Карелии.

Сигнал о происшествии поступил в 4.57 утра сегодня, 10 ноября. На место выехали сотрудники МЧС в составе 4 человек, а также представители Карельской республиканской поисково-спасательной службы, 3 человека личного состава.

Спасатели нашли мужчину в лесу, в районе 4 километра Лососинского шоссе, а затем транспортировали его на носилках до машины скорой помощи. Пострадавшего передали медикам.

Причины произошедшего устанавливаются.