Спасатели вторые сутки не могут справиться с лесным пожаром на востоке Карелии

Лес в Пудожском районе горит на площади свыше 10 гектаров, сообщили в Минприроды Карелии.

За минувшие сутки, 28 июня, на территории лесного фонда Карелии зарегистрировано 11 лесных пожаров на общей площади более 17 гектаров. Леса горели в Калевальском, Костомукшском, Беломорском, Медвежьегорском, Питкярантском, Пудожском, Сортавальском районах.



Все возгорания удалось оперативно обнаружить, леса Карелии осматривали с бортов самолетов Цессна. На ликвидации работали 83 человека, в том числе специалисты центра охраны лесов и лесничеств.



17 парашютистов-пожарных были задействованы на тушении пожаров на севере республики: в Беломорском и Калевальском районах, а также в Костомукше.



«Их четкая и слаженная работа позволила оперативно локализовать семь пожаров в Беломорском, Калевальском, Медвежьегорском, Питкярантском, Сортавальском районах и потушить три возгорания - в Медвежьегорском, Питкярантском районах и Костомукше», - заявили в республиканском Минприроды.



Один пожар в Пудожском районе, на площади более 10 гектаров, потушить пока не удается. Работники карельского центра охраны лесов, «Кареллеспрома» и лесничества продолжают борьбу с огнем.



Сообщать о лесном пожаре в Карелии нужно по круглосуточным телефонам прямой линии лесной охраны: 8 (814-2) 55-55-80, 8 (800) 100-94-00.