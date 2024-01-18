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Специалист раскрыл действенный и простой способ навсегда бросить курить

Новости. Общество
00:10, 19 Января 2024
фото: © snowing / Freepik

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Врач рассказал, что нужно сделать, что избавиться от вредной привычки.

Тяга к курению может сохраняться неделю, месяц или даже год, заявил врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Игорь Алентов. Действенный способ навсегда отказаться от никотина он раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

Алентов считает, что победа над вредной привычкой наступает, когда желание не курить становится сильнее тяги к никотину. По его словам, поддерживать такой психологический настрой помогают специальные методики. Например, нарколог или психотерапевт зачастую предполагают завести новую, более безопасную привычку вместо курения, говорит терапевт. При этом он призвал не заменять сигареты на вейпы, так как они тоже вредны.

«Курение — это повторяющееся действие. Мозг человека любит предсказуемые повторения, закрепляет их. Поэтому нужно предложить мозгу работать с новыми алгоритмами — так легче отказаться от старой привычки», — рассказал терапевт.

Алентов посоветовал, отказавшись от сигарет, начать добираться на работу по новому маршруту, изменить распорядок дня, завести новых знакомых или хобби. Хорошим способом снизить тревогу врач назвал общение с семьей, а также с другими курильщиками, которые тоже бросают или уже бросили курить.

«Всех своих коллег я призываю во время приема рассказывать курящему пациенту, что после 40-50 лет у людей снижаются защитные механизмы организма, и восстановиться после долгого курения будет гораздо сложнее», — объяснил Игорь Алентов.

Врач указал, что в борьбе с тягой к никотину хорошо помогают и фармацевтические средства: пластыри, спреи и жевательные резинки. Использовать их следует только после консультации специалиста, так как при неправильном применении они скорее помешают отказу от курения, предупредил Алентов.

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