Специалистка по инвестициям с сайта знакомств оставила жителя Петрозаводска без денег

В полицию Петрозаводска поступило два заявления о мошенничестве, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился потерявший более 245 тысяч рублей местный житель. Как объяснил 34-летний мужчина, он решил заняться инвестированием — к этому его склонила подруга по переписке, которую он нашел через сайт знакомств. Она же помогла петрозаводчанину зарегистрироваться на площадке для инвестиций и создать личный кабинет.

Все началось с небольших сумм, а когда доход стал расти, мужчина начал регулярно пополнять счет. Пока в один момент он не захотел вывести свой «заработок». Это оказалось невозможным.

Еще один петрозаводчанин попытался купить стиральную машину на известной торговой интернет-площадке. В мессенджере он получил сообщение от якобы продавца с просьбой пройти по ссылке и указать реквизиты карты. Житель Петрозаводска так и сделал, после чего лишился 127 тысяч рублей.

В настоящее время по заявлениям петрозаводчан полиция проводи проверки.