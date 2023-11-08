Специалисты оценили готовность первого судна проекта «Карелия»

В России строят круизные лайнеры новой серии, способные ходить как по мою, так и во внутренних водоемах.

Готовность головного судна проекта 00840 «Карелия» составляет порядка 20%. На круизном лайнере сформирована средняя часть стального корпуса, ведется формирование носовой и кормовой оконечностей, выполняются работы по прокладке трубопроводов и насыщению секциями корпусных конструкций. Об этом со ссылкой на социальные сети завода «Красное Сормово» (входит в ОСК) сообщает информационное агентство «Медиапалуба».

Серия из трех круизных лайнеров строится в рамках программы по обновлению речного флота. Первое судно должно быть передано заказчику в 2025 году, второй и третий — в 2026 году.

Круизное судно класса река-море проекта 00840 было разработано КБ «Вымпел» (входит в ОСК). Строящиеся лайнеры будут эксплуатироваться в Черном, Азовском, Каспийском и Белом морях (с возможностью захода на Соловецкие острова), акватории Финского залива, на внутренних водных путях.

Лайнер представляет собой стальное самоходное судно с двумя поворотными винторулевыми колонками, с вертикальным форштевнем и транцевой кормовой оконечностью, с избыточным надводным бортом, с развитой четырехъярусной надстройкой, с носовым расположением рулевой рубки, с машинным отделением в кормовой части.