Специальный сотрудник будет следить за беспомощными пациентами в БСМП Петрозаводска

После смерти на улице пожилой женщины, ушедшей из БСМП, в штате больницы вводится новая должность.

В Больнице скорой медицинской помощи появится администратор, который будет следить за пациентами, нуждающимися в сопровождении. Этот специалист будет держать связь с родственниками поступившего в учреждение больного. Если человека госпитализируют, администратор должен будет сообщить, в какое отделение он попал. Если в приемном отделении решат, что пациент может лечиться амбулаторно и его отпускают домой, информация об этом также должна быть донесена до его родственников.

Как сообщили "Столице на Онего" в БСМП, документы на введение новой должности уже направлены в Минздрав республики, в больнице ждут согласования.

Напомним, 22 марта 75-летняя женщина вышла из БСМП и пропала. Вскоре она умерла на улице, где обнаружили ее тело.