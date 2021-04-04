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Специальный сотрудник будет следить за беспомощными пациентами в БСМП Петрозаводска

Новости. Общество
15:07, 05 Апреля 2021
фото: © "Столица на Онего"
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После смерти на улице пожилой женщины, ушедшей из БСМП, в штате больницы вводится новая должность.

В Больнице скорой медицинской помощи появится администратор, который будет следить за пациентами, нуждающимися в сопровождении. Этот специалист будет держать связь с родственниками поступившего в учреждение больного. Если человека госпитализируют, администратор должен будет сообщить, в какое отделение он попал. Если в приемном отделении решат, что пациент может лечиться амбулаторно и его отпускают домой, информация об этом также должна быть донесена до его родственников.

Как сообщили "Столице на Онего" в БСМП, документы на введение новой должности уже направлены в Минздрав республики, в больнице ждут согласования.

Напомним, 22 марта 75-летняя женщина вышла из БСМП и пропала. Вскоре она умерла на улице, где обнаружили ее тело.

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Комментарии

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Zim
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