Спикер горсовета Петрозаводска рассказала о людях без гормона радости

Надежда Дрейзис сообщила в соцсети, сколько человеку нужно спать, чтобы быть счастливым.

Председатель Петросовета Надежда Дрейзис рассказала на своей странице в соцсети о том, во сколько лучше ложиться спать.



По ее словам, лучший сон — это когда вы легли спать до 23.00.



«Если не спать с 23.00 до 01.00, то нервная система разрушается, человек становится раздражительным и невнимательным. В итоге в течение всего дня чувствуется слабость, разбитость, вялость и тяжесть», — сообщила она.



Также, по ее словам, если не спать с 01.00 до 03.00, то постепенно перестает активно вырабатываться гормон радости, человек чувствует апатию и сонливость.